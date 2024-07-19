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На складах проиранской группировки в Ираке прогремели взрывы
19.07.2024 12:44 Алина Груднева

На складах проиранской группировки в Ираке прогремели взрывы

В четверг, 18 июля, на складах проиранской шиитской военизированной группировки Hashd al-Shaabi в Багдаде прогремели взрывы.

Об этом сообщило информагентство Shafaq News со ссылкой на источники. 

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На складах материально-технического обеспечения раздались как минимум несколько взрывов.

Информация о жертвах не поступала.  Hashd al-Shaabi сформировала специальную комиссию, которая установит причину взрыва.

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