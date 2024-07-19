На складах проиранской группировки в Ираке прогремели взрывы
В четверг, 18 июля, на складах проиранской шиитской военизированной группировки Hashd al-Shaabi в Багдаде прогремели взрывы.
Об этом сообщило информагентство Shafaq News со ссылкой на источники.
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На складах материально-технического обеспечения раздались как минимум несколько взрывов.
Информация о жертвах не поступала. Hashd al-Shaabi сформировала специальную комиссию, которая установит причину взрыва.