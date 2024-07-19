



Посол Украины в Израиле прокомментировал удар хуситов по Тель-Авиву

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук прокомментировал ночной удар дрона хуситов по Тель-Авиву.



Дипломат выразил соболезнования семье жертвы и пожелал выздоровления раненым.



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По словам Корнийчука, силы зла убивают невинных граждан, в том числе детей и женщин.



"Те же террористы атакуют Киев и Тель-Авив. Я еще раз призываю западных лидеров: давайте объединим усилия, чтобы искоренить ось зла – мы обязаны сделать это ради наших детей", - сказал он.