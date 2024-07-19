



Депутату Госдумы разбили голову

Несколько человек во время драки разбили депутату Госдумы РФ Михаилу Матвееву голову.



По факту происшествия, Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве.



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По словам Матвеева, он пытался разнять драку "мигрантов с местными ребятами". Один из нападавших был вооружен палкой.



Депутату несколько раз ударили по голове, после чего напавшие скрылись. Сам Матвеев заверяет, что задержан одного из подозреваемых.



"Группа мигрантов три человека шли от набережной и задирались к прохожим. Мы увидели, как происходит драка, остановились с водителем. Только я вышел, достал удостоверение, сразу получил удар в голову", - сообщил он.