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Сбой по всему миру: что делать тем, кто работает на компьютерах с Windows
19.07.2024 11:55 Алина Груднева

Сбой по всему миру: что делать тем, кто работает на компьютерах с Windows

Тем, кто работает на компьютерах с Windows, рекомендовано выполнить ряд шагов на фоне массовых сбоев в работе систем по всему миру.

Рекомендации предоставила Государственная службы специальной связи и защиты информации Украины.

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"Утром 19 июля ряд организаций в мире столкнулись с проблемой запуска компьютеров, функционирующих на операционной системе Microsoft Windows и использующих программное обеспечение CrowdStrike Falcon.  Специалисты Госспецсвязи рекомендуют воспользоваться инструкциями CrowdStrike для быстрого решения этой проблемы", - сказано в сообщении.

В частности, пользователям рекомендуют загрузить Windows в безопасном режиме или в среде восстановления Windows.

"Перейдите в каталог C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike.  Найдите файл с названием "C-00000291*.sys" и удалите его. Перезагрузите компьютер или сервер", - порекомендовали в украинской службе.

Этот способ посоветовали применить, пока CrowdStrike работает над устранением проблемы и не предоставит официальную информацию.

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