



Отрекшаяся от престола королева Маргрете появилась на публике

Королева Дании Маргрете II, которая отреклась от престола в пользу сына Фредерика, наслаждается пенсией.



Недавно она появилась на публике, посетив балет.



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Маргрете ходила на попурри "Спящая красавица", "Жизель" и "Манон". Мероприятие должно было состояться на улице, однако его все же перенесли в помещение.



Королева пришла на балет в туфлях-лодочках, элегантном ярком платье и в палантине.