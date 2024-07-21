Отрекшаяся от престола королева Маргрете появилась на публике
Королева Дании Маргрете II, которая отреклась от престола в пользу сына Фредерика, наслаждается пенсией.
Недавно она появилась на публике, посетив балет.
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Маргрете ходила на попурри "Спящая красавица", "Жизель" и "Манон". Мероприятие должно было состояться на улице, однако его все же перенесли в помещение.
Королева пришла на балет в туфлях-лодочках, элегантном ярком платье и в палантине.