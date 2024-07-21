



Немка пыталась спастись от жары в воде, но там поджидала другая угроза

В Баварии женщина попыталась спастись от экстремальной жары в реке, но там ее поджидала другая опасность.



По данным BILD, жительница Мюнхена не успела совершить заплыв, как друг почувствовала жуткую боль в ноге.

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Вокруг нее начала резко краснеть вода из-за крови. Как выяснилось, немку кто-то очень сильно укусил в бедро. К счастью, купальщица спаслась, но получила тяжелое ранение из-за укуса неизвестного животного.



Медики диагностировали у нее две рваные раны. При чем, одна из них была длиной в 10 сантиметров.



Зоологи не исключили, что ее укусила самка бобра, которая спасала детенышей, почувствовав угрозу.