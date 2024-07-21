



Протестирован препарат, который может увеличить продолжительность жизни

Ученые протестировали препарат, который, в перспективе, сможет увеличивать продолжительность жизни.



По данным ВВС, лекарство испытывали на лабораторных мышах исследователи из Лаборатории медицинских наук MRC, Имперского колледжа Лондона и Медицинской школы Duke-NUS в Сингапуре.



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Согласно результатам, опубликованным в журнале Nature, препарат способен увеличить продолжительность жизни на 25% и замедлить старение.



Препарат пока что называется "интерлейкин-11". Он способен воздействовать на несколько биологических "переключателей", которые контролируют темп старения. В ходе исследования, продолжительность жизни грызунов увеличилась на 20–25% в зависимости от дозы и пола. У молодых особей уровня интерлейкина-11 хватало для того, чтобы болели раком меньше других сородичей.



Более того, препарат положительно подействовал на работу мышц, рост шерсти и другие показатели здоровья.



"Хотя наша работа проводилась на мышах, мы надеемся, что эти результаты будут очень актуальны для здоровья человека, учитывая, что мы наблюдали подобные эффекты в исследованиях человеческих клеток и тканей", - сказала профессор Анисса Виджаджа.