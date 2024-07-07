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ЧЕ 2024: Во втором полуфинале Англия сыграет с Нидерландами
07.07.2024 08:05 Алина Груднева

ЧЕ 2024: Во втором полуфинале Англия сыграет с Нидерландами

Сборная Нидерландов одолела Турцию 2:1 в последнем четвертьфинале. 

Удивительно, насколько сборная Нидерландов плохо выглядела в первом тайме. Хорошие, техничные футболисты просто не понимали, что делать с мячом.  

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Турки, поддерживаемые толпой болельщиков, были активны и постоянно искали пути к воротам соперника. Им удалось открыть счет, воспользовавшись неудачной игрой на выходе вратаря оранжевых. 

Во втором тайме, вроде бы, Нидерланды активизировались, пошли большими силами вперед, но создать что-нибудь путное у них не получалось.  Турки пытались огрызаться, и пару раз пощекотали нервы защите противника. 

Постепенно, благодаря заменам и перестановкам на поле, голландцам  удалось  прижать  турков  к своим воротам и это стало похоже на навал.  В такой футбол туркам играть тяжело и оранжевым удалось сравнять счет на 70 минуте.  Инициативой полностью завладели голландские футболисты и через пять минут счет был уже в их пользу.  

Турки выглядели очень уставшими, они просто не справлялись с таким прессингом. У них еще были прекрасные возможности сравнять счет, также как и Нидерландов его увеличить, но голов мы так больше и не увидели. 

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