



ЧЕ 2024: Во втором полуфинале Англия сыграет с Нидерландами

Сборная Нидерландов одолела Турцию 2:1 в последнем четвертьфинале.



Удивительно, насколько сборная Нидерландов плохо выглядела в первом тайме. Хорошие, техничные футболисты просто не понимали, что делать с мячом.



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Турки, поддерживаемые толпой болельщиков, были активны и постоянно искали пути к воротам соперника. Им удалось открыть счет, воспользовавшись неудачной игрой на выходе вратаря оранжевых.



Во втором тайме, вроде бы, Нидерланды активизировались, пошли большими силами вперед, но создать что-нибудь путное у них не получалось. Турки пытались огрызаться, и пару раз пощекотали нервы защите противника.



Постепенно, благодаря заменам и перестановкам на поле, голландцам удалось прижать турков к своим воротам и это стало похоже на навал. В такой футбол туркам играть тяжело и оранжевым удалось сравнять счет на 70 минуте. Инициативой полностью завладели голландские футболисты и через пять минут счет был уже в их пользу.



Турки выглядели очень уставшими, они просто не справлялись с таким прессингом. У них еще были прекрасные возможности сравнять счет, также как и Нидерландов его увеличить, но голов мы так больше и не увидели.