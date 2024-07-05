



Байден в очередной раз допустил ляп, назвав себя "чернокожей женщиной"

81-летний президент пережил тяжелую неделю, поскольку его политическое будущее висит на волоске после катастрофического выступления на дебатах.



Неудачное выступление мгновенно привело демократов в состояние кризиса: три высокопоставленных члена партии и несколько ключевых мегадоноров публично призвали президента выйти из гонки.



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Тем временем кампания Байдена занялась контролем, организуя интервью, в которых, как они надеются, президент сможет вернуть доверие избирателей и членов партии.



Но в одном из первых интервью Байден допустил очередную оплошность, перепутав себя с вице-президентом Камалой Харрис в радиоинтервью в День независимости.



"Кстати, я горжусь тем, что, как я уже сказал, являюсь первым вице-президентом, первой чернокожей женщиной... которая служит с чернокожим президентом", - сказал он в четверг в эфире местной филадельфийской радиостанции Wurd, явно промахнувшись.



Байден, похоже, хотел подчеркнуть, что назначил 59-летнюю Харрис первым чернокожим вице-президентом, а также первой женщиной, занимающей эту должность.

