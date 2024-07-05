



Politico: “Сделки "территория в обмен на мир" в Украине не будет”

Глава НАТО Йенс Столтенберг отказался от идеи заставить Украину отказаться от своих территорий или будущего членства в НАТО в обмен на прекращение войны с РФ. Об этом пишет Politico.



"Мы наблюдаем закономерность агрессивного поведения россии в отношении Украины. Война началась не в 2022 году, а в 2014-м, когда они сначала незаконно аннексировали Крым, затем, спустя несколько месяцев, вошли на Донбасс, договорились о прекращении огня — "Минск-1" — нарушили его, продвинулись еще дальше на запад, договорились о "Минске-2", ждали семь лет, а затем начали полномасштабное наступление и взяли еще больше", — сказал Столтенберг.

