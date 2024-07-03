



Мама, обладатель черного пояса по тхэквондо, обезвредила грабителя

Мама, которая использовала приемы тхэквондо, чтобы остановить вора, пытавшегося укравшего ее мотоцикл, сказала, что полиция ее "подвела".



31-летняя Кристина повалила грабителя на землю в торговом парке Hatters Way в Лутоне, но отпустила его через 10 минут, когда не подоспела подмога.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По словам мамы, обладателя черного пояса по тхеквондо, мимо места происшествия ранее проезжала полицейская машина, которая вернулась только после того, как вор скрылся.



Полиция Бедфордшира сообщила, что расследование инцидента, продолжается.

