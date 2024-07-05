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Партизаны остановили северокорейские боеприпасы под Екатеринбургом. Фото, видео
05.07.2024 11:20 Mignews.ua

Партизаны остановили северокорейские боеприпасы под Екатеринбургом. Фото, видео

Под Екатеринбургом (РФ) остановлено движение железнодорожных составов, перевозивших северокорейские боеприпасы. 

Это не поломка, а результат успешной работы спецагентов военного движения украинцев и крымских татар "АТЕШ" на Транссибирской железнодорожной магистрали, где они установили взрывное устройство, которое и разрушило железнодорожное полотно.

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Информация о произошедшем строго держится в секрете, журналистов на место происшествия не допускают. Даже ремонтным бригадам прибыть на место происшествия и начать восстановительные работы было разрешено только после получения указаний от областного управления ФСБ. По крайней мере, так пишут местные паблики.

В "АТЕШ" напомнили: акты взрыва на железной дороге будут продолжаться, пока через нее будет осуществляться перевозка боеприпасов.

 

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