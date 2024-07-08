Левые на радостях устроили погромы в Париже
Сторонники крайне левых во Франции устроили погромы и беспорядки в Париже.
Ночью они вышли отпраздновать успех левой коалиции Новый Народный Фронт, которая во втором туре досрочных выборов получила больше всего мест в парламенте.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Позже демонстрация переросла в хаос. Левые бросали в правоохранителей фейерверки и бутылки, а также устроили поджоги.
Произошли столкновения. Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы.
🚨 🇫🇷 RIOTERS TAKE REFUGE IN RESTAURANT AFTER TEAR GAS EXPOSURE— Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 7, 2024
Thousands have treated the disorder in a party-like manner despite being ordered to leave the affected areas of central Paris.
Some rioters took refuge in a fast-food restaurant as the French police became more… https://t.co/B18CeEigHM pic.twitter.com/aEzDcaxO1Z