Левые на радостях устроили погромы в Париже

Сторонники крайне левых во Франции устроили погромы и беспорядки в Париже.



Ночью они вышли отпраздновать успех левой коалиции Новый Народный Фронт, которая во втором туре досрочных выборов получила больше всего мест в парламенте.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Позже демонстрация переросла в хаос. Левые бросали в правоохранителей фейерверки и бутылки, а также устроили поджоги.



Произошли столкновения. Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы.

🚨 🇫🇷 RIOTERS TAKE REFUGE IN RESTAURANT AFTER TEAR GAS EXPOSURE



Thousands have treated the disorder in a party-like manner despite being ordered to leave the affected areas of central Paris.



Some rioters took refuge in a fast-food restaurant as the French police became more… https://t.co/B18CeEigHM pic.twitter.com/aEzDcaxO1Z