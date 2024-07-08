



Левые на радостях устроили погромы в Париже

Сторонники крайне левых во Франции устроили погромы и беспорядки в Париже.



Ночью они вышли отпраздновать успех левой коалиции Новый Народный Фронт, которая во втором туре досрочных выборов получила больше всего мест в парламенте.



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Позже демонстрация переросла в хаос. Левые бросали в правоохранителей фейерверки и бутылки, а также устроили поджоги.



Произошли столкновения. Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы.