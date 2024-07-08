Новости » Происшествия
Левые на радостях устроили погромы в Париже
08.07.2024 08:36 Алина Груднева

Левые на радостях устроили погромы в Париже

Сторонники крайне левых во Франции устроили погромы и беспорядки в Париже.

Ночью они вышли отпраздновать успех левой коалиции Новый Народный Фронт, которая во втором туре досрочных выборов получила больше всего мест в парламенте.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Позже демонстрация переросла в хаос. Левые бросали в правоохранителей фейерверки и бутылки, а также устроили поджоги. 

Произошли столкновения. Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы