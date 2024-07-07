



Ради карьеры: Топ-менеджер Porsche выбросила свою новорожденную дочь из окна

Катарина Йованович из Лауффена-на-Неккаре, земля Баден-Вюртемберг, Германия, была признана виновной в непредумышленном убийстве окружным судом Хайльбронна в среду, 3 июля.



Суд приговорил Йованович к 7,5 годам тюрьмы. По словам обвиняемой, она считала, что "ребенок разрушит ее карьеру руководителя юридического отдела в Porsche".



В ходе следствия было установлено, что 12 сентября, 10 месяцев назад, обвиняемая в домашних условиях родила девочку, а затем выбросила ее из окна своей квартиры с высоты почти 4 м на асфальт.



Перепуганные прохожие обнаружили под балконом Йованович тело младенца с проломленным черепом и вызвали полицию.



Как сообщает ASB Zeitung, Йованович призналась в совершении преступления в начале судебного процесса в апреле, но не смогла объяснить суду мотивы.



Она также утверждала, что не осознавала, что беременна. Но прокуроры обвинили ее в убийстве и в преднамеренном сокрытии беременности от коллег и соседей.



Прокурор Марайке Хафендорфер заявила: “Обвиняемая не была готова отложить свои жизненные планы, особенно свой профессиональный рост, ради ребенка”.



“Такое решение она приняла, когда родился ребенок, и в результате были соблюдены критерии для признания виновной в убийстве”.



Позже адвокаты подсудимой попытались повернуть дело таким образом, что обвиняемая якобы непредумышленно выронила ребенка из рук, и вообще она находилась в послеродовом стрессе.



Что интересно, ни коллеги, ни соседи не заметили, что женщина беременна.

