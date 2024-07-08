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Военные США уничтожили несколько дронов хуситов
08.07.2024 07:16 Алина Груднева

Военные США уничтожили несколько дронов хуситов

Американские военные за последние сутки уничтожили два дрона хуситов недалеко от йеменского побережья.

Об этом сообщает Центральное командование вооруженных сил США.

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Еще два беспилотника над Аденским заливом уничтожили партнеры по морской коалиции.

"Было установлено, что эти системы представляют непосредственную угрозу для сил США, коалиции и торговых судов в регионе. Эти действия были предприняты для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод для судов США, коалиции и торговых судов", — сказано в сообщении. 

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