



Военные США уничтожили несколько дронов хуситов

Американские военные за последние сутки уничтожили два дрона хуситов недалеко от йеменского побережья.



Об этом сообщает Центральное командование вооруженных сил США.



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Еще два беспилотника над Аденским заливом уничтожили партнеры по морской коалиции.



"Было установлено, что эти системы представляют непосредственную угрозу для сил США, коалиции и торговых судов в регионе. Эти действия были предприняты для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод для судов США, коалиции и торговых судов", — сказано в сообщении.