



Орбан отправился в "мирное турне": пункт назначения - Китай

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился в Китай в рамках его "мирной миссии".



"Мирная миссия 3.0. #Пекин", - написал он на своей странице в социальной сети Х.



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Ожидается, что он встретится для переговоров с главой КНР Си Цзиньпином.



"Мирная миссия премьера Виктора Орбана продолжается", – пояснил представитель венгерского правительства Берталан Гаваси.



Ранее после встречи с Владимиром Путиным в Москве Орбан анонсировал "много таких неожиданных встреч".