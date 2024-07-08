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Орбан отправился в "мирное турне": пункт назначения - Китай
08.07.2024 08:22 Алина Груднева

Орбан отправился в "мирное турне": пункт назначения - Китай

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился в Китай в рамках его "мирной миссии".

"Мирная миссия 3.0. #Пекин", - написал он на своей странице в социальной сети Х.

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Ожидается, что он встретится для переговоров с главой КНР Си Цзиньпином.

"Мирная миссия премьера Виктора Орбана продолжается", – пояснил представитель венгерского правительства Берталан Гаваси.

Ранее после встречи с Владимиром Путиным в Москве Орбан анонсировал "много таких неожиданных встреч".

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