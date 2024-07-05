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Больше трети россиян хотят ударить ядеркой по Украине
05.07.2024 11:17 MIGnews.com

Больше трети россиян хотят ударить ядеркой по Украине

Опрос, проведенный в прошлом месяце “Левада-центр” показал, что больше трети российских граждан считают, что использование ядерного оружия может быть “оправданным” в войне с Украиной. 

10% респондентов “определенно” поддерживают ядерный удар, а еще 24% считают его “скорее” целесообразным.

стоит отметить, что кровожадность россиян за последний год ( в вопросе ядерного удара) выросла на 5% по сравнению с прошлым годом и стала рекордной с начала войны.

Против использования ядерного оружия по-прежнему большинство - 52%, однако их доля снижается: в апреле 2023 года таких было 56%.

Больше всех, как всегда, надо пенсионерам - это они хотят воплотить в реальность ядерный апокалипсис. Этот слой населения регулярно смотрят российское телевидение и “одобряют” деятельность Владимира Путина. В возрастной группе 55+ доля одобряющих ядерный удар достигает 35%, а среди тех, кто черпает информацию из ТВ-передач, - 41%. 
 

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