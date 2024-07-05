



ГУР: С Тамбовским пороховым что-то случилось – продолжение точно будет

Поражение военных объектов на территории Российской Федерации является прямым следствием геноцидной войны, которую Россия ведет против Украины.



Об этом заявил спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.



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На просьбу прокомментировать атаку беспилотников на Тамбовский пороховой завод в РФ, представитель украинской разведки ответил, что ГУР не должен это комментировать и не будет подтверждать или опровергать.



"Военные объекты, военные предприятия государства-агрессора – с ними что-то случается. Особенно когда речь идет о пороховом заводе, опасном производстве. Все то, что используется врагом в геноцидной войне против Украины, закономерно подвергается вот такому определенному удару", – заявил Юсов в эфире Национального телемарафона.



Он назвал это "прямой ответственностью страны-агрессора, путинского режима за войну против Украины".



"Продолжение точно будет", – пообещал Андрей Юсов.