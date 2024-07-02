



В Норвегии задержан подозреваемый в шпионаже в пользу Китая

Служба безопасности Норвегии объявила о задержании гражданина страны, подозреваемого в шпионаже в пользу Китая.



По данным издания NRK, ему предъявлены обвинения в ведении разведывательной деятельности против государственной тайны.



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По словам адвоката задержанного, его подзащитный свою вину не признает. Ожидается, что в ближайшее время он предстанет перед судом.



В Службе безопасности Норвегии считают Китай как основную угрозу в плане шпионажа. КНР обвиняют в попытках получить передовые норвежские технологии и дополнительное влияние в Арктике.