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В Норвегии задержан подозреваемый в шпионаже в пользу Китая
02.07.2024 21:12 Алина Груднева

В Норвегии задержан подозреваемый в шпионаже в пользу Китая

Служба безопасности Норвегии объявила о задержании гражданина страны, подозреваемого в шпионаже в пользу Китая.

По данным издания NRK, ему предъявлены обвинения в ведении разведывательной деятельности против государственной тайны.

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По словам адвоката задержанного, его подзащитный свою вину не признает. Ожидается, что в ближайшее время он предстанет перед судом.

В Службе безопасности Норвегии считают Китай как основную угрозу в плане шпионажа. КНР обвиняют в попытках получить передовые норвежские технологии и дополнительное влияние в Арктике. 

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