



Шеф-повара из Ганы обвиняют в подделке награды Книги рекордов Гиннеса

Шеф-повар из Ганы, который утверждал, что побил мировой рекорд по продолжительности непрерывного приготовления пищи человеком, был арестован из-за спора со своим спонсором.



Эбенезер Смит провел пресс-конференцию, объявив, что он стал новым мировым рекордсменом после непрерывной готовки в течение 802 часов 25 минут.



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Он предъявил сертификат якобы из Книги рекордов Гиннеса (GWR), подтверждающий его звание рекордсмена.



Но в среду представитель GWR сообщил BBC Pidgin, что утверждения "не соответствуют действительности», и добавил, что это "не наш сертификат".

