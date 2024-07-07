



Эрдоган хочет быстро помириться с Асадом

Президент Турции Эрдоган выступил с заявлением, в котором сказал: “Скоро мы направим приглашение президенту Сирии Асаду. Мы надеемся восстановить отношения между Турцией и Сирией на том уровне, которым они были в прошлом. Если Асад предпримет шаги по улучшению отношений, мы предпримем позитивные шаги по отношению к нему”.



Стоит отметить то, что над организацией встречи Эрдогана и Асада в Турции работают Путин и премьер-министр Ирака.



Слова Эрдогана прозвучали на фоне недавних столкновений в Идлибе между противниками сирийского режима и турецкими силами.



Израилю также необходимо рассмотреть возможность примирения между Эрдоганом и Сирией и ее союзниками по оси зла. Это будет очень значительное событие, которое приведет к переменам на сирийской арене и за ее пределами.





