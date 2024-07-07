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Иранский военный фрегат “Саханд” перевернулся во время ремонта
07.07.2024 16:35 MIGnews.com

Иранский военный фрегат “Саханд” перевернулся во время ремонта

Военный фрегат ВМС Ирана “Саханд” перевернулся во время ремонта в южном порту Бандар-Аббас. Об этом сообщили в воскресенье иранские государственные СМИ.


"Во время ремонта Sahand на пристани оно потеряло равновесие из-за попадания воды. К счастью... судно быстро возвращается в равновесие", - сообщило официальное информационное агентство IRNA со ссылкой на заявление военно-морского флота.

Когда произошла авария, не уточнили. Государственные СМИ опубликовали фотографию перевернувшегося корабля и сообщили, что несколько человек были доставлены в больницу с легкими травмами.

 

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