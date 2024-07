Иранский военный фрегат “Саханд” перевернулся во время ремонта

Военный фрегат ВМС Ирана “Саханд” перевернулся во время ремонта в южном порту Бандар-Аббас. Об этом сообщили в воскресенье иранские государственные СМИ.



(Reuters) - The Iranian navy frigate Sahand capsized during repairs in the southern port of Bandar Abbas, Iranian state media reported on Sunday.



