



Скончался оскароносный продюсер "Титаника" и "Аватара" Джон Ландау

На 64-м году жизни скончался обладатель премии "Оскар", продюсер "Титаника" и "Аватара" Джон Ландау.



Причина смерти знаменитости не раскрывается.



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Он тесно сотрудничал с режиссером Джеймсом Кэмероном над крупнейшими блокбастерами -"Титаником"и "Аватаром".



Кэмерон выразил соболезнования в связи со смертью Ландау. По его словам, они работали вместе в течение 31 года.



"Его сумасшедший юмор, личный магнетизм, огромная щедрость духа и свирепость держали центр нашей вселенной "Аватара" почти два десятилетия. Его наследие - это не только фильмы, которые он спродюсировал, но и личный пример, который он подавал - неукротимый, заботливый, инклюзивный, неутомимый, проницательный и совершенно уникальный", - сказал Кэмерон.



Ландау родился в еврейской семье в Нью-Йорке 23 июля 1960 года. Он был сыном кинопродюсеров Эли и Эди Ландау.



У режиссера остались жена Джули, с которой он прожил почти 40 лет, сыновья Джейми и Джоди, а также две сестры и брат.