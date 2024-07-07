



Мадонна о пережитой болезни: я еле могла стоять

Популярная певица Мадонна вспомнила о тяжелой болезни, из-за которой год назад попала в больницу.



Знаменитость находилась в тяжелом состоянии из-за опасной инфекции.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Ровно год назад я вернулась домой из клиники после перенесенной тяжелой болезни, я еле могла стоять. Я чудесным образом выздоровела и провела удивительный год. Спасибо тебе, Боже. Жизнь прекрасна", - сказала Мадонна.



Артистка также опубликовала порцию свежих фотографий.