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Мадонна о пережитой болезни: я еле могла стоять
07.07.2024 11:36 Алина Груднева

Мадонна о пережитой болезни: я еле могла стоять

Популярная певица Мадонна вспомнила о тяжелой болезни, из-за которой год назад попала в больницу.

Знаменитость находилась в тяжелом состоянии из-за опасной инфекции.

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"Ровно год назад я вернулась домой из клиники после перенесенной тяжелой болезни, я еле могла стоять. Я чудесным образом выздоровела и провела удивительный год. Спасибо тебе, Боже. Жизнь прекрасна", - сказала Мадонна.

Артистка также опубликовала порцию свежих фотографий.

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