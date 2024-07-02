



Хакеры совершили кибератаку на больницу в Хорватии

Российские хакеры совершили кибератаку на больницу в Загребе.



По данным издания "Балканський оглядач", они похитили критически важные данные и требуют за них выкуп.



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Атаке 27 июня подвергся университетский больничный центр в Загребе (KBC Zagreb). Ее совершила связанная с РФ группировка LockBit 3.0, которая занимается вымогательствами.



Уточняется, что хакеры похитили информацию о пациентах, медиках, обследованиях, исследованиях, операциях, донорах органов и прочие данные. Киберпреступники потребовали деньги до 18 июля.