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Хакеры совершили кибератаку на больницу в Хорватии
02.07.2024 21:30 Алина Груднева

Хакеры совершили кибератаку на больницу в Хорватии

Российские хакеры совершили кибератаку на больницу в Загребе.

По данным издания "Балканський оглядач", они похитили критически важные данные и требуют за них выкуп.

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Атаке 27 июня подвергся университетский больничный центр в Загребе (KBC Zagreb). Ее совершила связанная с РФ группировка LockBit 3.0, которая занимается вымогательствами. 

Уточняется, что хакеры похитили информацию о пациентах, медиках, обследованиях, исследованиях, операциях, донорах органов и прочие данные. Киберпреступники потребовали деньги до 18 июля.

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