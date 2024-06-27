



За время войны в Украине Россия в 15 раз увеличила производство снарядов и ракет

Россия значительно нарастила производство боеприпасов и ракет с начала войны в Украине, несмотря на санкции и усилия, западные страны не смогли подорвать или хоть как-то существенно повлиять на производство российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Компоненты продолжают поступать в Россию окружными путями, хотя и по более высоким ценам, пишет The Moscow Times.



Кроме того, Россия продолжает импортировать нитроцеллюлозу из Германии, Турции и Тайваня, а также другое сырье для взрывчатых веществ со всего мира, что позволяет стране быстро наращивать производство боеприпасов.



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Так, с начала полномасштабной войны в Украине Россия увеличила производство:

152-миллиметровых артиллерийских снарядов - в 5,3 раза;

снарядов для реактивных систем залпового огня "Град" - в 15,2 раза и "Ураган" - в 6,1 раза;

крылатых ракет Х-101, которые наиболее активно используются в войне с Украиной, - в 7,5 раза;

ракет 9M723 "Искандер" - более чем в 3 раза;

иранских дронов Shahed-136 - в 6,3 раза.

Эти данные свидетельствуют о том, что Россия не только довольно успешно справляется с санкционным давлением, но и продолжает усиливать свои военные возможности, увеличивая производство вооружений.