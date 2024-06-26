



Крупнейший фонд Норвегии прекращает вкладывать в Caterpillar из-за Израиля

Крупнейший пенсионный фонд Норвегии решил прекратить инвестиции в американскую промышленную группу Caterpillar из-за ее связи с Израилем.



Предполагается, что ее оборудование используется ЦАХАЛом в Газе.



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"В течение долгого времени Caterpillar поставляла бульдозеры и другое оборудование, которое использовалось для сноса палестинских домов и инфраструктуры, чтобы расчистить путь для строительства израильских поселений. Также утверждается, что оборудование компании используется ЦАХАЛом в ходе военной кампании в Газе", — сказал руководитель отдела инвестиций KLP Киран Азиз.



В фонде заявили, что существует риск того, что американская компания может способствовать "нарушениям прав человека и международного права".



"Поскольку Caterpillar не может предоставить нам гарантий того, что она не делает ничего в этом направлении, мы решили исключить компанию", - сказано в заявлении.