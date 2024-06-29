



Изменений по предложению Байдена по заложникам нет

После появления сообщений о том, что Белый дом работает над новыми формулировками частей предложенного соглашения о заложниках и прекращении огня в попытке достичь соглашения, Израиль выразил свое недовольство любыми изменениями условий, изложенных президентом США Джо Байденом 31 мая.



"Израиль привержен условиям предложения, которое одобрил президент США Байден", - говорит израильский чиновник. "В его позиции нет никаких изменений".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"На данный момент Израиль не получил ответа от ХАМАСа на это предложение", - продолжает чиновник.



Ссылаясь на три источника, непосредственно знакомых с ходом переговоров, новостной сайт Axios ранее сообщил, что США вместе с посредниками в лице Катара и Египта сосредоточились на изменении пункта 8 соглашения о заложниках, касающегося переговоров, которые должны проводиться в течение шестинедельного прекращения огня, предусмотренного первым этапом соглашения. Также пересматривается пункт 14, который касается перехода между первым и вторым этапами соглашения, сообщил сегодня вечером 12-й канал новостей.

