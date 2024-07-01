



Китайская ракета разбилась после "случайного" запуска

Космическая ракета, принадлежащая частной китайской компании, случайно запустилась во время испытаний в воскресенье, а затем разбилась на склоне холма.



На кадрах в социальных сетях видно, как ракета "Тяньлун-3" падает на Землю и взрывается на холме в провинции Хэнань в центральном Китае.



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Компания Tianbing Technology, ответственная за ракету, заявила в своем заявлении, что произошел "конструкционный сбой в соединении корпуса ракеты с испытательным стендом", из-за которого ракета взлетела.



В заявлении говорится, что бортовой компьютер автоматически отключился, и ракета "упала в на гору в 1,5 км к юго-западу от испытательного полигона".



В ведомстве добавили, что пострадавших в результате инцидента нет.

