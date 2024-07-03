



В Германии пропажу в 16 400 евро вернули владельцу

55-летний мужчина принес в полицию найденную около местной школы сумку, в которой были удостоверения личности и 16 400 евро наличными.



Правоохранители по документам быстро нашли владельца, который сразу прибыл в участок. Им оказался учитель из зарубежной школы, привезший детей на турнир по гандболу. Потерянные деньги предназначались для их содержания за границей.



"В наши дни мы редко имеем дело с такими честными и смелыми людьми", - заявил пресс-секретарь полиции Любека Улли Фриц Герлах.



Мужчина отказался от вознаграждения и быстро покинул участок.



