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В Германии пропажу в 16 400 евро вернули владельцу
03.07.2024 22:30 MIGnews.com

В Германии пропажу в 16 400 евро вернули владельцу

55-летний мужчина принес в полицию найденную около местной школы сумку, в которой были удостоверения личности и 16 400 евро наличными.

Правоохранители по документам быстро нашли владельца, который сразу прибыл в участок. Им оказался учитель из зарубежной школы, привезший детей на турнир по гандболу. Потерянные деньги предназначались для их содержания за границей.

"В наши дни мы редко имеем дело с такими честными и смелыми людьми", - заявил пресс-секретарь полиции Любека Улли Фриц Герлах.

Мужчина отказался от вознаграждения и быстро покинул участок.

 

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