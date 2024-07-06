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Побережье Мексики пострадало от урагана "Берил"
06.07.2024 05:30 MIGnews.com

Побережье Мексики пострадало от урагана "Берил"

Ураган "Берил", обрушился на побережье Мексиси в пятницу утром, создав угрозу для двух миллионов жителей региона и туристических центров Канкун и Тулум.

Пляжи закрыты, тысячи военнослужащих направлены на помощь в связи с ураганом, обрушившимся на юго-восточное побережье страны.

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Национальный центр США по ураганам (NHC) предупредил жителей региона о необходимости укрыться от "опасных для жизни условий", которые ураган принесет в течение дня.

По всему Карибскому бассейну известно о гибели по меньшей мере десяти человек, еще больше пропали без вести, со зданий сорваны крыши, тысячи домов остались без электричества.
 

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