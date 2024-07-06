



ISW: "окончание" войны Путина - это уничтожение Украины как государства

Путин связывает свое заявление об "окончательном" прекращении войны с уничтожением страны Украины как государства.



Аналитики отмечают, что на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 5 июля Путин заявил, что соглашение между РФ и Украиной не должно приводить к временному прекращению огня, поскольку это позволит Украине перегруппироваться. А Россия якобы выступает за "полное" и "окончательное" прекращение конфликта.



ISW считают, что в настоящее время Путин не желает ничего иного, кроме уничтожения украинской идентичности. Об этом говорят его замечания и требования.



Напомним, Путин в качестве предварительного условия для завершения войны потребовал полный вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, над которыми РФ не имеет полный контроль. Кроме того, он потребовал признать российскую оккупацию.



Тем временем, между Венгрией и Германией произошел конфликт из-за встречи венгерского премьер-министра Виктора Орбана с Путиным. В частности, Венгрия отменила визит главы МИД Германии Анналены Бербок в Будапешт после того, как Шольц раскритиковал Орбана.



