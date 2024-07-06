



Дочь президента Камеруна сделала каминг-аут

Дочь президента Камеруна, 26-летняя Бренда Бийя опубликовала фотографию, где она целует свою подругу, бразильскую модель Лайонс Валенсу.



“Я без ума от тебя и хочу, чтобы все об этом знали”, — написала она в Instagram.



Известно, что в Камеруне преследуют ЛГБТ-людей. По обвинению в гомосексуальной ориентации можно получить тюремный срок - 5 лет.



Почему же так смело поступила Бренда Бийя? Да потому что она живет не в Камеруне, а в Швейцарии, при этом она, по всей видимости, поддерживает близкие отношения со своим отцом, который находится у власти уже 42 года. В прошлом году, например, она написала: “Мой папа — это мое все”. Так что, папа в курсе всего, однако он пока никак публично не отреагировал на это заявление дочери.



Швейцарская газета Tages-Anzeiger пишет, что СМИ в Камеруне практически не сообщали о признании дочери президента. Правозащитные организации, работающие в стране, поприветствовали поступок Бийи.



“Я восхищаюсь мужеством Бренды Бийи, которая реализует свое фундаментальное право любить и быть любимой”, — сказала в интервью французской газете Le Monde адвокат Алиса Нком.



Ранее Нком выступала защитницей трансгендерной женщины из Камеруна, которую в 2021 году приговорили к пяти годам тюрьмы. Вскоре после этого правозащитницу на улице избила толпа. Сейчас женщина живет в Бельгии.





