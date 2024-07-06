



Тела 89 мигрантов выловлены из Атлантического океана

Береговая охрана Мавритании выловила 89 тел мигрантов из лодки, опрокинувшейся в Атлантическом океане в понедельник.



Девять человек, включая пятилетнюю девочку, были спасены, но еще десятки числятся пропавшими без вести.



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По словам выживших, судно (традиционная рыбацкая лодка), отправилось в плавание на прошлой неделе из района сенегальско-гамбийской границы со 170 людьми на борту. Оно затонуло у юго-западного побережья Мавритании.



Мавритания - ключевой транзитный пункт для мигрантов, пытающихся попасть в Европу из Западной Африки: в прошлом году из страны отправились тысячи лодок.



Самым распространенным пунктом назначения на этом опасном маршруте являются Канарские острова Испании.



По данным испанского правительства, в прошлом году туда прибыло около 40 000 человек - вдвое больше, чем в предыдущем году.



Отчаявшись добраться до Европы, мигранты часто путешествуют на перегруженных лодках.



По оценкам благотворительной организации Ca-minando Fronteras, за первые пять месяцев 2024 года более 5 000 мигрантов погибли, пытаясь добраться до Испании по морю.



В апреле ЕС выделил Мавритании 210 млн евро в качестве помощи - почти 60 млн евро из них будут вложены в борьбу с нелегальной миграцией в Европу.

