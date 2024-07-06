



Кто такой новый президент Ирана?

Масуд Пезешкиан — иранский политик-реформатор, представлявший избирательные округа Тебриз, Оску и Азаршахр в парламенте Ирана, а также занимавший пост первого заместителя спикера с 2016 по 2020 год. С 2001 по 2005 год он был министром здравоохранения при президенте Мохаммаде Хатами.



Кардиохирург по образованию, Пезешкиан ранее также занимал должность ректора Тебризского университета медицинских наук, а в настоящее время является членом преподавательского состава этого престижного университета на севере Ирана.



Ранее он баллотировался на пост президента в 2013 и 2021 годах, но оба раза не добился успеха.



Пезешкиан официально присоединился к кампании за высший исполнительный пост 1 июня, на третий день регистрации, в Министерстве внутренних дел в Тегеране, в сопровождении группы сторонников.



Это то, о чем пишет иранское агентство MEHR.



Кроме прочего известно, что за Пезешкиана проголосовали 53,7% избирателей при явке в около 50%.



На фоне прочих кандидатов Пезешкиан считался “реформатором”. Однако все его реформы касаются только внутренней политики. Речь идет о возможности для самого режима аятолл понизить градус напряжения в обществе после убийств женщин без суда и следствия за отсутствие хиджаба, а также относительно быстрых внесудебных казней оппозиционеров.



Что касается США и вообще мира вокруг, то особо ничего не изменится. Курс на всемирную исламскую революцию останется на повестке дня. Тут нечему удивляться. Несогласный с политикой аятолл и близко не был бы допущен к выборам. Израиль, по-прежнему, - кандидат на уничтожение №1.





