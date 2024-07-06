



Собака случайно включила плиту и устроила пожар в доме

Пожарная служба Колорадо-Спринг опубликовала видеозапись того, как любопытная собака устроила пожар в доме, случайно включив плиту.



Пожар был потушен владельцем дома до прибытия бригады, после того как его устройство HomePod отправило ему уведомление о "сильном нагреве".



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Владельцу дома была оказана медицинская помощь в связи с вдыханием дыма, но о других пострадавших людях или домашних животных не сообщалось.

