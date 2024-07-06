



Отомстил: В Индии мужчина закусал змею до смерти

Сантош Лохар — железнодорожный рабочий в Раджули, в Индии, спал в своем вагончике. Как это часто бывает в Индии, в его жилье проникла ядовитая змея, и, пока Сантош спал, укусила его. Мужчина в ужасе сорвался с кровати, схватил кусок арматуры и ударил рептилию. Однако, в состоянии аффекта, он несколько раз укусил змею в ответ. И змее это не просто не понравилось, она умерла от полученных ран.



Сотрудники железной дороги срочно доставили Сантоша в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи.



Когда Сантоша спросили о его необычной реакции, он объяснил: “В моей деревне есть поверье — если вас укусит змея, вы должны укусить ее в ответ дважды, чтобы нейтрализовать яд”.



