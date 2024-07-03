



Опрос: Трамп заметно вырвался вперед

Представлены результаты нового опроса общественного мнения в преддверии президентских выборов в США.



По данным газеты The New York Times, Дональд Трамп увеличил отрыв от Джо Байдена в рейтингах на 6%.



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Так, после дебатов республиканец набрал 49% голосов. В то же время Байден заметно от него отстает - 43%.







Ранее в СМИ появилась информация, будто президент США рассматривает возможность выйти из предвыборной гонки. В Белом доме эти слухи категорически опровергли. Сам Байден ответил, что намерен баллотироваться, несмотря ни на что.