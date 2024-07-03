Новости » Новости США
Опрос: Трамп заметно вырвался вперед
03.07.2024 21:42 Алина Груднева

Опрос: Трамп заметно вырвался вперед

Представлены результаты нового опроса общественного мнения в преддверии президентских выборов в США.

По данным газеты The New York Times, Дональд Трамп увеличил отрыв от Джо Байдена в рейтингах на 6%.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Так, после дебатов республиканец набрал 49% голосов. В то же время Байден заметно от него отстает - 43%.



Ранее в СМИ появилась информация, будто президент США рассматривает возможность выйти из предвыборной гонки. В Белом доме эти слухи категорически опровергли. Сам Байден ответил, что намерен баллотироваться, несмотря ни на что.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы