



Байден уклонился от вопроса о прохождении когнитивного теста

Президент США Джо Байден уклонился от ответа, согласится ли он пройти когнитивный тест, заявив в интервью телеканалу ABC, что “я каждый день на своей работе прохожу когнитивный тест перед мировыми лидерами, включая Путина”.



Байден заявил, что он “не в худшей форме, чем раньше, и я все еще в хорошей форме”, и добавил: “Я человек, который собрал НАТО, я заставил Путина замолчать”. (Видимо, речь идет о Рамштайне - ред.)



Когда его спросили о президентской гонке, на фоне призывов к его отставке, он ответил: “Я баллотируюсь, но если я остановлюсь сейчас, меня будут помнить как успешного президента”.



Что касается конфронтации с бывшим президентом Дональдом Трампом, он заявил, что “его крики меня отвлекли”.

