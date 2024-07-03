



США объявили о выделении нового пакета помощи Украине: что в него вошло

США предоставят Украине новый пакет помощи, который является седьмым с момента подписания президентом Джо Байденом дополнения к закону о национальной безопасности.



Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.



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По ее словам, в новый пакет помощи для Украины суммой в 150 млн долларов вошли ракеты для систем ПВО, боеприпасы для высокомобильной артиллерии, ракетные системы, а также артиллерийские снаряды и другие критические средства, необходимые для защиты от России.







Жан-Пьер сообщила, что передаваемые Киеву средства взяты из запасов США. Также в пакет помощи входит финансирование, используемое Пентагоном для закупки перехватчиков для Patriot и NASAM.