



Кенийский лидер столкнулся с разъяренными молодыми людьми в онлайн-дебатах

Президент Кении Уильям Руто столкнулся с жесткими вопросами яростных протестующих против налогов во время дебатов на платформе социальных сетей X.



Впервые он извинился за жестокость полиции, проявленную во время недавних протестов, и похищения предполагаемых организаторов.



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На прошлой неделе президент был вынужден отозвать свой противоречивый законопроект о финансах из-за демонстраций, которые потрясли его страну



Протесты были организованы с помощью X Spaces - функции, позволяющей пользователям вести аудиопереговоры в прямом эфире с другими пользователями платформы, ранее известной как Twitter.

