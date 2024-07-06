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Кенийский лидер столкнулся с разъяренными молодыми людьми в онлайн-дебатах
06.07.2024 04:30 MIGnews.com

Кенийский лидер столкнулся с разъяренными молодыми людьми в онлайн-дебатах

Президент Кении Уильям Руто столкнулся с жесткими вопросами яростных протестующих против налогов во время дебатов на платформе социальных сетей X.

Впервые он извинился за жестокость полиции, проявленную во время недавних протестов, и похищения предполагаемых организаторов.

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На прошлой неделе президент был вынужден отозвать свой противоречивый законопроект о финансах из-за демонстраций, которые потрясли его страну

Протесты были организованы с помощью X Spaces - функции, позволяющей пользователям вести аудиопереговоры в прямом эфире с другими пользователями платформы, ранее известной как Twitter.
 

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