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Краснодарский край сегодня не спал, туда прилетели дроны ВСУ
06.07.2024 07:15 MIGnews.com

Краснодарский край сегодня не спал, туда прилетели дроны ВСУ

В ночь на 6 июля БПЛА атаковали  Ейский, Ленинградский и Павловский районы Краснодарского края в России.

В Ейске беспилотник повредил вышку сотовой связи. Также, после падения БПЛА, произошло загорание резервуаров по хранению топлива на нефтебазе в станице Павловской.

Также, в результате атаки беспилотников загорелся резервуар с топливом в станице Ленинградской.

На местах работают оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.
 

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