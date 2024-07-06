



Краснодарский край сегодня не спал, туда прилетели дроны ВСУ

В ночь на 6 июля БПЛА атаковали Ейский, Ленинградский и Павловский районы Краснодарского края в России.



В Ейске беспилотник повредил вышку сотовой связи. Также, после падения БПЛА, произошло загорание резервуаров по хранению топлива на нефтебазе в станице Павловской.



Также, в результате атаки беспилотников загорелся резервуар с топливом в станице Ленинградской.



На местах работают оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.

