



Хуситы готовы обменять похищенного в 2015 году лидера "Аль-Ислах"

Йеменские хуситы собираются освободить лидера исламистской партии "Аль-Ислах" Мохаммеда Кахтана в рамках соглашения, достигнутого с поддерживаемым Саудовской Аравией правительством.



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова главного переговорщик хуситов Абдулы Кадира аль-Муртады.



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Один из источников, говоривший на условиях анонимности, заявил, что остается неясным, жив ли Кахтан, похищенный хуситами в 2015 году.



Семья политика утверждала, что им не разрешили навестить его. Если Кахтан мертв, его тело будет обменяно на 50 тел хуситов. Если он жив, то его обменяют на 50 живых хуситов, содержащихся в правительственных тюрьмах.



"Соглашение предусматривает освобождение Мухаммеда Кахтана в обмен на 50 военнопленных, удерживаемых другой стороной", - сообщил Муртада агентству Saba.