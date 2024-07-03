Новости » Политика
Хуситы готовы обменять похищенного в 2015 году лидера "Аль-Ислах"
03.07.2024 20:54 Алина Груднева

Хуситы готовы обменять похищенного в 2015 году лидера "Аль-Ислах"

Йеменские хуситы собираются освободить лидера исламистской партии "Аль-Ислах" Мохаммеда Кахтана в рамках соглашения, достигнутого с поддерживаемым Саудовской Аравией правительством.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова главного переговорщик хуситов Абдулы Кадира аль-Муртады.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Один из источников, говоривший на условиях анонимности, заявил, что остается неясным, жив ли Кахтан, похищенный хуситами в 2015 году.

Семья политика утверждала, что им не разрешили навестить его. Если Кахтан мертв, его тело будет обменяно на 50 тел хуситов. Если он жив, то его обменяют на 50 живых хуситов, содержащихся в правительственных тюрьмах.

"Соглашение предусматривает освобождение Мухаммеда Кахтана в обмен на 50 военнопленных, удерживаемых другой стороной", - сообщил Муртада агентству Saba. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы