



Взрыв на оборонном заводе в США: есть пропавшие без вести

На оборонном предприятии General Dynamics Ordnance and Tactical Systems в американском штате Арканзас прогремел взрыв.



Об этом сообщает информационное агентство AP.



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По предварительным данным, ранения получили как минимум два человека. Еще как минимум один сотрудник предприятия считается пропавшим без вести.



Поисково-спасательные работы продолжаются. Устанавливается причина взрыва.