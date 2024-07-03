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Взрыв на оборонном заводе в США: есть пропавшие без вести
03.07.2024 22:04 Алина Груднева

Взрыв на оборонном заводе в США: есть пропавшие без вести

На оборонном предприятии General Dynamics Ordnance and Tactical Systems в американском штате Арканзас прогремел взрыв.

Об этом сообщает информационное агентство AP.

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По предварительным данным, ранения получили как минимум два человека. Еще как минимум один сотрудник предприятия считается пропавшим без вести.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Устанавливается причина взрыва.

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