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Байден лично ответил на слухи в СМИ
03.07.2024 21:24 Алина Груднева

Байден лично ответил на слухи в СМИ

Президент США Джо Байден лично прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он рассматривает возможность снять свою кандидатуру с предстоящих выборов.

"Я баллотируюсь. Я лидер Демократической партии. Меня никто не вытеснит", - сказал он.

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Ранее аналогичным образом ответили в Белом доме. В New York Times и CNN появилась информация, будто Байден сообщил своему окружению о рассмотрении вопроса относительно снятия своего кандидатуры с предвыборной гонки после провальных дебатов с Дональдом Трампом.

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