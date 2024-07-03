Масштабный пожар в районе Афин: четверо задержанных
Полиция задержала четырех человек, подозреваемых к причастности к масштабному пожару недалеко от Афин.
Об этом сообщает греческое издание Ekathimerini.
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Возгорание произошло днем, 3 июля. По словам мэра города Паяния Исидороса Мадиса, пожар, судя по всему, вспыхнул из-за беспилотника, рухнувшего у подножия горы Имиттос.
Четверо подозреваемых были доставлены на допрос. Над тушением возгорания работают 100 пожарных. Также привлечено 25 единиц техники, пожарные самолеты и вертолеты.
Χαμός στα Γλυκά Νερά σήμερα!— Καθίκι (@KYTKYTKYTKYTKYT) July 3, 2024
Καιγεται μέχρι και το κέντρο της Αττικη πλεον!
ΕΛΕΟΣ!
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