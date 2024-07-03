



Масштабный пожар в районе Афин: четверо задержанных

Полиция задержала четырех человек, подозреваемых к причастности к масштабному пожару недалеко от Афин.



Об этом сообщает греческое издание Ekathimerini.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Возгорание произошло днем, 3 июля. По словам мэра города Паяния Исидороса Мадиса, пожар, судя по всему, вспыхнул из-за беспилотника, рухнувшего у подножия горы Имиттос.



Четверо подозреваемых были доставлены на допрос. Над тушением возгорания работают 100 пожарных. Также привлечено 25 единиц техники, пожарные самолеты и вертолеты.

