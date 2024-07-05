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В РФ поврежден военный аэродром в результате атаки дронов
05.07.2024 18:00 Алина Груднева

В РФ поврежден военный аэродром в результате атаки дронов

В российском Приморско-Ахтарске поврежден военный аэродром в результате атаки дронов на Краснодарский край, которая была совершена в ночь на 5 июля.

По данным издания ASTRA, как минимум один российский военный получил ранения.

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Источники утверждают, что для удара по аэродрому также использовались как минимум две ракеты.

Также в результате атаки была повреждена электроподстанция, из-за чего произошли перебои с подачей электроэнергии.

Ранее местные жители сообщили, что обломки сбитых над Приморско-Ахтарском дронов, повредили дом в микрорайоне МСО. 

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