



Российский Приморско-Ахтарск атаковали украинские беспилотники

По предварительной информации Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) Приморско-Ахтарского района, при падении обломков дронов есть повреждения гражданских объектов на территории города. В настоящий момент на месте работают специальные службы, идет оценка ущерба.



Предварительно, среди жителей города пострадавших нет.



По словам жителей, обломки сбитых над Приморско-Ахтарском дронов, повредили дом в микрорайоне МСО. Там отключили электричество.

