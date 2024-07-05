Российский Приморско-Ахтарск атаковали украинские беспилотники
По предварительной информации Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) Приморско-Ахтарского района, при падении обломков дронов есть повреждения гражданских объектов на территории города. В настоящий момент на месте работают специальные службы, идет оценка ущерба.
Предварительно, среди жителей города пострадавших нет.
По словам жителей, обломки сбитых над Приморско-Ахтарском дронов, повредили дом в микрорайоне МСО. Там отключили электричество.