



Ауслендер: “Новый президент Ирана не изменит отношение к Израилю и Украине”

После того как в Иране прошли президентские выборы, и был избран “президент-реформатор”, многие воспарили надеждой, - “этот сейчас все изменит”.



Вот, что пишет по этому поводу израильский военный журналист Сергей Ауслендер в своем телеграм-канале.



“Всем, кто сейчас радуется победе “либерального” кандидата в Иране, предлагаю вспомнить историю с Медведевым. Вот уж был записной “либерал”, прости господи, а во что в итоге превратился, смотреть противно. Кстати, кто забыл — напомню: Ахмадинеджад тоже шел на выборы, как “реформатор”. Это чисто внутренняя история, вся власть там принадлежит рахбару (верховному правителю), а главный инструмент ее реализации — Корпус стражей исламской революции, вполне себе террористическая организация. Так что конкретно для Израиля и Украины ничего не изменится”.



