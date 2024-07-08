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В женских тампонах найдены тяжелые металлы, а также мышьяк
08.07.2024 03:30 MIGnews.com

В женских тампонах найдены тяжелые металлы, а также мышьяк

Химические лаборатории США провели исследования женских гигиенических тампонов. И каково же было удивление проверяющих, когда во всех тампонах были обнаружены, свинец, мышьяк и  тяжелые металлы.

Свинец, мышьяк и тяжелые металлы были найдены во всех тампонах исследуемых брендов. 

Анализу подвергли 14 самых популярных брендов тампонов, и обнаружили мышьяк во всех органических, и свинец во всех неорганических видах тампонов. 

Помимо высокой концентрации токсичных свинца и мышьяка, были обнаружены и тяжелые металлы в каждом образце - ни одна категория тампонов не имела низких показателей концентрации металлов.

 

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