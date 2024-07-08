



В женских тампонах найдены тяжелые металлы, а также мышьяк

Химические лаборатории США провели исследования женских гигиенических тампонов. И каково же было удивление проверяющих, когда во всех тампонах были обнаружены, свинец, мышьяк и тяжелые металлы.



Свинец, мышьяк и тяжелые металлы были найдены во всех тампонах исследуемых брендов.



Анализу подвергли 14 самых популярных брендов тампонов, и обнаружили мышьяк во всех органических, и свинец во всех неорганических видах тампонов.



Помимо высокой концентрации токсичных свинца и мышьяка, были обнаружены и тяжелые металлы в каждом образце - ни одна категория тампонов не имела низких показателей концентрации металлов.



